Происшествия

Пскович ограбил бар на улице Алехина

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ограбил бар на улице Алехина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение, что в охраняемом баре на улице Алехина сработала кнопка тревожной сигнализации, поступило экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» 15 мая.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии работники бара пояснили, что неизвестный гражданин открыто похитил с витрины спиртные напитки и скрылся. Получив приметы мужчины, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия и через 15 минут задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1988 года рождения.

По данному факту проводится проверка.