Происшествия

Около 200 тысяч рублей получили мошенники от псковичей

Мошенники завладели денежными средствами некоторых псковичей на общую сумму около 200 тысяч рублей в период с 11 по 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 11 по 15 мая нескольким жителям Пскова и Псковского района звонили неизвестные лица. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, снятия денежных средств с банковских счетов граждан, а также при осуществлении операции купли-продажи товара через интернет-сайт завладели деньгами собеседников на общую сумму около 200 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.