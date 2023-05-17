Происшествия

Женщина попала в больницу в результате пожара в Острове

Женщину доставили в Островскую межрайонную больницу в результате пожара на улице 25 Октября в Острове 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме, к которому пристроена веранда под общей кровлей. В квартире уничтожена кровля, в кухне огонь повредил мебель, в комнате мебель сгорела. Квартира закопчена, а веранда выгорела. Огонь также уничтожил хозяйственную постройку. Женщину 1951 года рождения доставили в Островскую межрайонную больницу. В ведомстве отметили, что причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пожарным удалось спасти хозяйственную постройку и вторую квартиру.

В тот же день хозяйственная постройка сгорела в поселке Приозерный Опочецкого района. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.