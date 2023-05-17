Происшествия

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Псковском районе

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесном массиве деревни Жидилов Бор Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова идентифицировала один артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).