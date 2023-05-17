Происшествия

Суд о компенсации морального вреда из-за смерти четырех козлят прошел в Печорах

Жительница Псковской области по решению суда возместит материальный ущерб и компенсирует моральный вред мужчине, на чьих козлят напали собаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.



Дело рассмотрел Печорский районный суд. У истца имелось 4 козленка, которые находились на выпасе возле его дома в деревне Бебешкино Печорского района. 26 марта 2022 года на его козлят напали собаки, в результате чего козлята погибли. О данном происшествии в этот же день он сообщил в полицию.

На следующий день по следам он установил местонахождение собак, которые принадлежат ответчику, о нападении собак сообщил последней, однако никакой реакции на его заявление не последовало.

Четырех козлят он покупал за 20 000 рублей, с февраля по март поил их молоком, на что потратил 5 000 рублей, планировал их продать за 30 000 рублей каждого. В течение месяца он ухаживал за козлятами, свой труд оценил в 15 512 рублей, что соответствует величине прожиточного минимума для работающего населения в Псковской области в марте 2022 года. Кроме того, неправомерные действия ответчика причинили ему моральный вред, который он оценил в 30 000 рублей.

В итоге истец просил взыскать с ответчика 120 000 рублей, то есть деньги, которые он планировал выручить от продажи 4 козлят, по цене 30 000 рублей за каждого.

«Данных козлят он намеревался продать для последующего разведения, привязался к ним, кормил, сложившейся ситуацией ему были причинены нравственные страдания, после увиденного он более не может заниматься сельским хозяйством, компенсацию морального вреда оценивает в 30 000 рублей», - рассказали в суде.

Смотрите также Козлят псковского фермера Анвара Зуфарова загрызла собака. ВИДЕО

Ответчик в суд не явилась, представила возражения на иск, не согласившись с ценой козлят. Кроме того, женщина считает, что именно истец должен нести ответственность за несоблюдение правил выпаса животных. В ее собственности действительно находятся две собаки породы хаски и алабай, но в момент нападения собаки находились дома.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, свидетеля, исследовав материалы дела, суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ответчика в счет возмещения материального ущерба 20 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины. Решение суда в законную силу пока не вступило.