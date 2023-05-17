Происшествия

Электрогазосварщик почувствовал себя плохо и скончался на рабочем месте в Великих Луках

Электрогазосварщик почувствовал себя плохо и скончался на рабочем месте в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае с работником ООО "РМЗ" города Великие Луки. 10 мая на сварочном посту механозаготовительного участка завода электрогазосварщик почувствовал себя плохо и присел на стул в ожидании вызванной скорой помощи. Мужчина 1970 года рождения скончался», - говорится в сообщении.

Обстоятельства несчастного случая выясняются.