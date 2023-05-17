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Опубликовано видео задержания виновных в похищении псковского бизнесмена

Видео задержания 49-летнего жителя Московской области Элшана Керимова и 24-летнего жителя Ульяновска Меджида Сулейманова, которых признали виновными в похищении бизнесмена, Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Напомним, в ночь на 14 мая 2021 года подсудимые напали на потерпевшего, который находился в салоне своего автомобиля на окраине Пскова, чтобы получить у его родственников выкуп в размере 2 млн долларов США за освобождение.

Жестоко избив активно сопротивляющегося мужчину спортивной битой, пистолетом и другими предметами, они сковали его руки наручниками, а голову и ноги обернули липкой лентой, после чего поместили в кузов его же автомобиля и увезли за пределы региона.

Почти месяц похитители жестоко избивали потерпевшего, записывая аудиосообщения родственникам и требуя деньги за его выкуп.

В целях конспирации предполагаемые злоумышленники четыре раза меняли локацию в арендованных коттеджах в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вплоть до 11 июня 2021 года, когда потерпевший был освобожден сотрудниками УМВД России по Псковской области, ГУУР МВД России при силовой поддержке бойцов спецназа, а удерживающие его лица задержаны.