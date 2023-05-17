Происшествия

Великолучанам в Киргизии требуется срочная помощь

Пострадавшие из-за пожара в результате спецоперации в Киргизии великолучане собирают финансовую помощь. Просьбу о помощи одна из пострадавших Елена Гаврилова опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонткете».

Скриншот из видео Елены Гавриловой / «ВКонтакте»

«Ребята, нужна ваша помощь. Мы оказались в трудной финансовой ситуации в результате террористического акта в селе Дмитриевка, Республика Кыргызстан, были уничтожены все наши вещи и деньги, документы, техника. Самое главное мы в порядке, и не ранены, как и другие ребята. Будем благодарны любому освещению в СМИ и материальной поддержке», – обратилась Елена Гаврилова.

Напомним, группа иностранных туристов в Киргизии, в том числе граждане России, среди которые двое великолучан Елена Гаврилова и блогер Михаил Захаров, лишились документов и имущества в результате пожара в доме, где местный спецназ проводил операцию.