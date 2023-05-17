Происшествия

На бизнесмена в Пскове завели более 20 дел за незаконную торговлю

Предпринимателя в Пскове привлекли к административной ответственности за продажу алкогольной продукции без сопроводительных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото из материалов дела, магазин на улице Индустриальной. Фото: Арбитражный суд Псковской области

Арбитражный суд рассмотрел 10 дел в отношении индивидуального предпринимателя Д. Н. Миронова о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом).

Мужчина зарегистрирован в качестве предпринимателя в 2015 году. Основной вид деятельности - розничная продажа пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

В отношении предпринимателя сотрудники полиции города Пскова провели проверки соблюдения законодательства в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по адресам:

улица Индустриальная у дома №4, магазин «Продукты»;

улица Западная у дома №21А;

улица Металлистов, дом №5, магазин «Кром»;

улица Боровая, дом №18, магазин «Продукты»;

Рижский проспект, дом №60, магазин «Продукты»;

улица Советская, дом №62, магазин «Продукты»;

улица Мирная у дома №7;

Ленинградское шоссе у дома №2А, магазин «Продукты»;

улица Красноармейская, дом №29.

В ходе проверок сотрудники полиции установили факты нахождения в продаже алкогольной продукции без сопроводительных документов.

«Суд пришел к выводу наличии вины предпринимателя в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Зная об установленных ограничениях и запретах в области оборота алкогольной продукции, предприниматель, действуя умышленно, намеренно, в целях извлечения прибыли, осуществлял оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, демонстрируя пренебрежительное отношение к требованиям законодательства», - отметили в суде.

Учитывая изложенное, а также обстоятельства, отягчающие ответственность (ранее предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности), суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей за каждое правонарушение, всего 150 000 рублей.

15 дел в отношении мужчины о привлечении к административной ответственности еще не рассмотрены судом. По одному делу суд отказал в удовлетворении требований.