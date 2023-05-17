На бизнесмена в Пскове завели более 20 дел за незаконную торговлю

Предпринимателя в Пскове привлекли к административной ответственности за продажу алкогольной продукции без сопроводительных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.
Фото из материалов дела, магазин на улице Индустриальной. Фото: Арбитражный суд Псковской области
Арбитражный суд рассмотрел 10 дел в отношении индивидуального предпринимателя Д. Н. Миронова о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом).
Мужчина зарегистрирован в качестве предпринимателя в 2015 году. Основной вид деятельности - розничная продажа пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.
В отношении предпринимателя сотрудники полиции города Пскова провели проверки соблюдения законодательства в сфере регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по адресам:
В ходе проверок сотрудники полиции установили факты нахождения в продаже алкогольной продукции без сопроводительных документов.
«Суд пришел к выводу наличии вины предпринимателя в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Зная об установленных ограничениях и запретах в области оборота алкогольной продукции, предприниматель, действуя умышленно, намеренно, в целях извлечения прибыли, осуществлял оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, демонстрируя пренебрежительное отношение к требованиям законодательства», - отметили в суде.
Учитывая изложенное, а также обстоятельства, отягчающие ответственность (ранее предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности), суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей за каждое правонарушение, всего 150 000 рублей.
15 дел в отношении мужчины о привлечении к административной ответственности еще не рассмотрены судом. По одному делу суд отказал в удовлетворении требований.