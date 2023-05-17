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Еду украла женщина из магазина в Великих Луках

18.05.2023 11:36|ПсковКомментариев: 0

Женщина попалась на краже еды в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Клевцова сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали великолучанку, которая украла из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.

Теги: #великие луки #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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