Происшествия

Еду украла женщина из магазина в Великих Луках

Женщина попалась на краже еды в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Клевцова сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали великолучанку, которая украла из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.