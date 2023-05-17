Происшествия

Псковские таможенники пресекли вывоз старинных монет

Иностранный гражданин, выезжая из Российской Федерации в Эстонию, не задекларировал и не предъявил сотрудникам таможни нагрудные медали с колодками, наручные часы и старинные монеты. Часть монет выпущена в обращение более 100 лет назад в России и странах Европы, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

При осмотре багажа с применением технических средств таможенного контроля сотрудники таможенного поста МАПП «Куничина Гора» в рюкзаке мужчины обнаружили пять медалей, трое наручных часов и 11 монет. Монету с изображением вензеля, увенчанного короной и надписью «1755», медную российскую монету номиналом пять копеек с надписью «1868 г.», монету номиналом 3 копейки 1900 года выпуска, монеты фашистской Германии, часы различных марок, выпущенные в СССР, медали с изображением В. И. Ленина таможенники изъяли.

Гражданин посчитал, что вывозимые им предметы не представляют ценности. Все предметы направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.