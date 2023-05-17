Происшествия

Вор со стажем в Пскове отправится в тюрьму за грабеж

Неоднократно судимого за кражи жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за грабеж и применение насилия в отношении представителей власти (часть 1 статьи 161, часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В сентябре подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в торговом зале сетевого магазина в центре Пскова, где похитил бутылку бренди. При выходе из торгового зала мужчину разоблачил продавец. Не реагируя на просьбу последнего вернуть товар, мужчина покинул магазин, но вскоре его задержали находившиеся поблизости сотрудники полиции, за помощью к ним обратился продавец. В ходе задержания подсудимый оказывал сопротивление представителям власти, выражался нецензурно и применял насилие.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.