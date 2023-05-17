Происшествия

Мошенники выманили у псковичей еще более двух миллионов рублей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Псковского района после общения с неизвестными не досчитались в общей сложности более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в мае потерпевшим звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на граждан кредитов, а также получения хорошего заработка за счет инвестиций, злоумышленники завладели деньгами собеседников на общую сумму более двух миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.