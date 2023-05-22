Происшествия

Land Rover подожгли в Великих Луках ночью

Автомобиль Land Rover подожгли в Великих Луках в ночь с 21 на 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 3:12 пожарным сообщили о возгорании в автомобиле на проспекте Ленина. В Land Rover выгорел моторный отсек, огонь повредил пластиковые элементы, лакокрасочное покрытие, разрушено остекление лобового стекла и передней левой двери, оплавлена панель приборов, повреждена обшивка салона.

В рядом стоящем автомобиле Lada XRAY оплавилась задняя фара. По предположению сотрудников МЧС, причина происшествия – поджог. Удалось спасти два автомобиля.

Хозпостройка горела в 00:52 в деревне Сидоровщина Великолукского района. Причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти жилой дом и две хозпостройки.