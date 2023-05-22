Происшествия

Рост преступлений в общественных местах фиксируют в Псковской области

Число регистрируемой преступности снизилось на 5,4% на территории Псковской области в январе-апреле 2023 года, с 3 013 случаев до 2 850. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной прокуратуре.

В России аналогичный показатель снизился на 1,3%, в СЗФО – на 0,4%.

Уровень преступности на 100 тысяч населения в регионе составил 464,7 (в январе-апреле 2022 года - 492), в России аналогичный показатель составил 644,8.

В этот период на территории региона отметили рост:

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 34,8% (с 23 до 31), из которых 10 повлекло по неосторожности причинение смерти потерпевшего (+900%, с 1 до 10); рост таких преступлений отметили в Пскове (с 6 до 10), Бежаницком (с 0 до 1), Куньинском (с 0 до 1), Дедовичском (с 0 до 2), Невельском (с 0 до 3), Новосокольническом (с 0 до 1), Порховском (с 2 до 4), Пушкиногорском (с 0 до 1), Пустошкинском (с 0 до 1) и Плюсском (с 0 до 1) районах;

мошенничеств – на 43,2% (с 352 до 504); наибольший рост отмечается в Пскове (с 194 до 276), Великих Луках (с 97 до 124) и Псковском районе (с 11 до 29);

разбойных нападений – на 100% (с 2 до 4); рост таких преступлений отмечается в Великих Луках (с 1 до 3);

преступлений, совершенных телефонными мошенниками, на 10,8% (с 756 до 838); наибольший рост отмечается в Пскове (с 375 до 402), Великих Луках (с 135 до 180), Псковском (с 33 до 49) и Невельском (с 9 до 22) районах;

уклонений от административного надзора (несоблюдение ограничений) – на 19,7%;

групповых преступлений – на 20,3% (с 74 до 89).

Существенно отличается от общероссийской динамики показатели о зарегистрированных преступлениях: