Происшествия

Пятилетнюю девочку сбил велосипедист на детской площадке у Рижской гостиницы в Пскове

Пятилетнюю девочку сбил велосипедист на детской площадке у Рижской гостиницы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

21 мая в 20:13 в дежурную часть отдела полиции №1 от местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина наехал на ребенка 2018 года рождения.

Велосипедист скрылся с места происшествия.

Пострадавшая девочка была доставлена в Детскую областную больницу. На месте происшествия работал участковый уполномоченный полиции. Проводится проверка.

Кроме того, в городском сообществе в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что инцидент произошёл 20 мая в 19:50-20:10. У девочки черепно-мозговая травма.