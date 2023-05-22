Происшествия

Более тонны сигарет обнаружили псковские таможенники в фуре с твердым биотопливом

Более тонны сигарет обнаружили псковские таможенники в фуре с твердым биотопливом. Общая стоимость табачной продукции превысила 7,5 млн рублей, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Машина следовала в Польшу из Москвы через МАПП «Убылинка» и везла пеллеты для отопительных котлов.

Таможенники осмотрели автомашину с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При изучении полученных снимков инспекторы заподозрили несоответствие товара сведениям, представленным в документах. В результате таможенного досмотра в картонных коробках среди топливных гранул из лузги подсолнечника выявлено 65 тыс. пачек сигарет различных марок белорусского производства.

Табачная продукция изъята. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса РФ (контрабанда табачных изделий в крупном размере).