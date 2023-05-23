Происшествия

Нарушения антикоррупционного законодательства выявили в администрации Ершовской волости

Прокуратура Псковского района установила факт предоставления недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, претендующим на руководящую должность органа местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год гражданин, претендующий на должность заместителя главы администрации сельского поселения «Ершовская волость», не отразил сведения о наличии 5 счетов, открытых в кредитных организациях.

Аналогичные нарушения допущены при предоставлении соответствующей справки лицом, претендующим на должность главного специалиста администрации сельского поселения «Ершовская волость».

В целях устранения нарушений закона прокуратура Псковского района в адрес главы сельского поселения «Ершовская волость» внесла представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.