Происшествия

Житель Куньинского района ответит в суде за удар ножом в пах знакомого

Житель Куньинского района ответит в суде за удар ножом в пах знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Мужчина ночью 13 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе конфликта взял из-за подушки нож и ударил своего знакомого в пах.

Потерпевший получил телесные повреждения, которые повлекли легкий вред здоровью и вызвали кратковременное расстройство здоровья на срок менее 3-х недель. Подсудимый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» частью 2 статьи 115 УК РФ.

Уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ направили для рассмотрения по существу в Великолукский районный суд. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.