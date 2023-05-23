Происшествия

Мошенники получили полмиллиона рублей от псковичей и великолучан

Мошенники получили полмиллиона рублей от жителей Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Великих Лук звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников, списания денежных средств с их банковских счетов, а также предоставления дополнительного заработка на интернет-сайте обманным путем завладели деньгами горожан на общую сумму около пятисот тысяч рублей.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию. Среди потерпевших были и пенсионерка, и учащийся. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.