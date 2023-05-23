Происшествия

Артснаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Невельском районе

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук вблизи деревни Артёмово идентифицировала один артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).