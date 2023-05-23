Происшествия

В Невельском районе едва не сгорел дачный дом из-за неисправной печной трубы

Дачный дом едва не сгорел из-за неисправной печной трубы в Невельском районе вчера, 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 20:55 пожарным сообщили о возгорании в СНТ «Восход» на улице Дачной.

В дачном доме огонь повредил утеплитель потолочного перекрытия вокруг трубы. Предварительная причина происшествия – неисправность печной трубы. Сотрудникам МЧС удалось спасти от пожара весь дом.

А в 19:45 стало известно о возгорании в гаражном кооперативе «Междупутье» в городе Великие Луки. В гараже №176 огонь повредил стену, потолок закоптился, рядом с гаражом горел мусор на площади 10 квадратных метров. Причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Пожарным удалось спасти от огня три гаража.

А в ночь с 25 на 26 мая в 3:04 в ведомство поступило сообщение о пожаре в деревне Михайлов Погост Локнянского района. Там огонь повредил неэксплуатируемое строение. По предположению сотрудников службы, его подожгли.