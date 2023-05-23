Происшествия

Вандалы сломали скамейки на набережной в Великих Луках

Очередной факт вандализма зафиксировали в Великих Луках сегодня, 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Великих Лук

Специалисты МП «Зеленхоз» обнаружили несколько сломанных садовых скамеек на набережной реки Ловать, недалеко от Вечного огня. Повреждённые объекты были демонтированы и доставлены на базу муниципального предприятия.

Управление ЖКХ администрации города обратилось в полицию с заявлением об установлении виновных лиц и привлечении их ответственности в соответствии с законодательством.

Великолучан призвали бережно относиться к муниципальному имуществу, а о любых фактах вандализма сообщать в полицию.