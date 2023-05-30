Происшествия

Обязательными работами наказали великолучанина за похищение телефона в типографии

Обязательными работами наказали 39-летнего великолучанина за похищение телефона у сотрудницы типографии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что 20 июня 2022 года мужчина пришел в Великолукскую городскую типографию, похитил лежащий на столе мобильный телефон, принадлежащий сотруднице типографии, с похищенным скрылся и распорядился по своему усмотрению.

Мировой судья вынес обвинительный приговор, мужчине назначили наказание в виде 224 часов обязательных работ.