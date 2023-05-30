Происшествия

СК завел дело о теракте в связи с атакой беспилотников на Москву

Уголовное дело по статье о теракте возбудили после атаки беспилотников на Москву, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По поручению председателя СК России главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ.

К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства.

Напомним, по данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.