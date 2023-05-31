Происшествия

Бывшего полицейского осудили в Псковской области за незаконную рубку леса

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность группы лиц, которая занималась незаконной рубкой лесных насаждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

Установлено, что в 2021 году двое жителей Псковской области, один из которых являлся сотрудником органов внутренних дел, силами наёмных рабочих нелегально спилили на землях лесного фонда в Гдовском районе Псковской области около 600 кубических метров древесины (403 сосны, 107 елей, 10 берёз).

Приговором Гдовского районного суда и апелляционным определением Псковского областного суда мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев и 2 года 7 месяцев соответственно. В соответствии со статьей 53.1 УК РФ оно заменено на принудительные работы на аналогичный период с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. С осуждённых в пользу комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области взыскан ущерб лесному фонду в размере более 19,2 млн рублей.

Уголовное дело расследовалось следователями СУ СК России по Псковской области.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.