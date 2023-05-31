Происшествия

Пскович стал жертвой мошенников при попытке вернуть деньги за билеты в театр

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района поддались на уловки мошенников и лишились более семисот тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредит, а также несанкционированно списать деньги. Для предотвращения этих противоправных деяний звонившие настоятельно рекомендовали гражданам самим срочно оформить кредиты, после чего полученные деньги перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

Помимо этого, некоторые жертвы мошенников участвовали в операциях купли-продажи товаров в Сети. Одному из них незнакомцы пообещали организовать возврат денег за приобретенные билеты в театр, кому-то предложили решить вопрос с реализацией трактора через интернет-сайт.

В результате, потерпевшие не досчитались в общей сложности более семисот тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.