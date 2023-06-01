Происшествия

Скрывала 7 лет: за что беременная псковичка зарезала мужчину и бросила умирать на обочине

Труп с 15-ю ножевыми ранениями в луже крови на обочине дороги. Об этой страшной находке в далёком 2015-м говорила, пожалуй, вся Псковская область. Недалеко от коровников неизвестный зарезал и бросил умирать мужчину, которого в ближайшей деревне знали, как человека спокойного, готового прийти на помощь соседям. Кто мог сотворить подобное?

Нераскрытым это убийство оставалось 7 лет. Лишь весной 2023-го стало доподлинно известно: столь жестоко с мужчиной расправилась дочь его сожительницы – молодая женщина, которая к тому же была беременна! Что стало причиной кровавой резни? Разбирался «МК в Пскове». Подробности здесь>>>