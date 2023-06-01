Происшествия

Двухэтажный дом горел в псковской деревне Филатова Гора

Двухэтажный дом горел в деревне Филатова Гора Псковского района 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 5.49. В двухэтажном жилом доме огонь уничтожил второй этаж, первый этаж выгорел изнутри по всей площади. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Спасти от огня удалось баню.

В этот же день в 14.19 стало известно о пожаре на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. В многоквартирном доме в помещении технического этажа огонь повредил утеплитель стен. Причина пожара, по предварительной информации, – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Помимо этого, 3 июня в 9.53 в деревне Оревцы Гдовского района сгорел жилой дом. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. А в 13.39 на улице Рижской в Печорах из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица сгорело неэксплуатируемое строение.

В 16.36 в деревне Боровичи Порховского района сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки внутри постройки. В 17.45 в деревне Переслегино Великолукского района огонь повредил кровлю, внутри сгорело 200 рулонов сена. Предположительная причина – поджог.