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Происшествия

Двухэтажный дом горел в псковской деревне Филатова Гора

05.06.2023 12:16|ПсковКомментариев: 0

Двухэтажный дом горел в деревне Филатова Гора Псковского района 2 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

В ведомство о пожаре сообщили в 5.49. В двухэтажном жилом доме огонь уничтожил второй этаж, первый этаж выгорел изнутри по всей площади. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Спасти от огня удалось баню. 

В этот же день в 14.19 стало известно о пожаре на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. В многоквартирном доме в помещении технического этажа огонь повредил утеплитель стен. Причина пожара, по предварительной информации, – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Помимо этого, 3 июня в 9.53 в деревне Оревцы Гдовского района сгорел жилой дом. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. А в 13.39 на улице Рижской в Печорах из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица сгорело неэксплуатируемое строение. 

В 16.36 в деревне Боровичи Порховского района сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки внутри постройки. В 17.45 в деревне Переслегино Великолукского района огонь повредил кровлю, внутри сгорело 200 рулонов сена. Предположительная причина – поджог.

Теги: #пожар #регион60 #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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