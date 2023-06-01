Происшествия

Мужчина в Великих Луках 4 июня вышел из медучреждения и пропал

67-летнего Владимира Сингатулина разыскивают в Великих Луках. 4 июня мужчина вышел из медицинского учреждения и пропал. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, темные короткие волосы, серые глаза.

По предварительной информации, пропавший был одет в серую ветровку, серый свитер или белую футболку, темные спортивные штаны, ботинки. Уточняется, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.