Происшествия

С начала года при пожарах в Псковской области погибло 40 человек

С начала года при пожарах в Псковской области погибло 40 человек, из них один ребенок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За 5 месяцев 2023 года на территории Псковской области зарегистрировали 1991 пожар, которые нанесли прямой материальный ущерб в размере 54 млн 963 тысячи рублей. В результате пожаров получили травмы 24 человека.

Большинство пожаров произошло в сельской местности – 1372 случая (в городах и райцентрах области - 619 пожаров).

Основной причиной пожаров явилось неосторожное обращение с огнем – 1646 случаев.