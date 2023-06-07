Происшествия

Псковича отправили в колонию за ограбление магазина и избиение полицейского

Ранее судимый пскович в нетрезвом состоянии похитил алкоголь и избил полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года пьяный мужчина совершил открытое хищение спиртосодержащей продукции из помещения торгового зала магазина. Он же проигнорировал законное требование сотрудника полиции выдать похищенное имущество, спровоцировал конфликт и применил к сотруднику правоохранительного органа насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.