Происшествия

Домашнюю беременную кошку выбросили на улицу в Пскове

Домашнюю беременную кошку выбросили на улицу в Пскове. Об этом сообщается в группе микрорайона «Звездный» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Екатерина Гуляева / группа микрорайона «Звездный»

«Срочно ищу дом, так как улицу и подвал совсем не понимает. Сидит под кустом в любую погоду. Кошечка очень ласковая и контактная. На данный момент кошечка стерилизована и находится на временной передержке до 16 июня. Если не найдутся добрые руки, готовые взять себе пушистого друга, кошечку придется вернуть на улицу, где она не выживет. Фото не передаёт всей ее красоты», - рассказала автор снимков.

Телефон для связи: 8-911-365-13-28.