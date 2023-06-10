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Уголовное дело за надругательство над могилой возбудили в Великих Луках

Уголовное дело за надругательство над захоронением на территории кладбища «Воробецкое» возбудили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что с 25 по 26 марта неизвестный повредил сиденье одной скамейки и ножку столика у могилы. Таким образом он надругался над местом захоронения, отметили в ведомстве.

Заметивший нарушение закона великолучанин обратился в орган дознания с заявлением о возбуждении уголовного дела. Ему было отказано. Изучив материалы дела, великолукская прокуратура отменила предыдущее решение. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 244 УК РФ.