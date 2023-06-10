Происшествия

Московский уролог напал с ножом на коллегу из-за рабочего кабинета

Уролог одной из частных коммерческих клиник столицы «Московский доктор» напал с ножом на своего коллегу из-за проблем с рабочим кабинетом.

По предварительным данным, поводом для конфликта и последующего вооруженного нападения стал кабинет, который так и не смогли поделить специалисты. Согласно показаниям очевидцев, за несколько дней до инцидента, произошедшего в начале июня, 46-летний хирург проводил прием и осмотр своего пациента, пишет RuNews24.

В этот момент в помещение вошел 40-летний уролог, который захотел сделать перевязку своему пациенту. Хирурга подобный поворот дела не устроил, и он сделал устное замечание коллеге. В ответ последний стал вести себя грубо и хамить.

Спустя несколько дней оскорбленный уролог напал на своего обидчика. Инцидент произошел недалеко от места работы (Коктебельская улица). После словесной перепалки агрессор достал нож, которым ударил по указательному пальцу мужчины, и тут же скрылся с места происшествия.

Пострадавший написал заявление в полицию. Сотрудники полиции приступили к сбору всей информации.