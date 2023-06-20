Происшествия

Псковичка фиктивно зарегистрировала египтянина

Жительница Пскова фиктивно зарегистрировала гражданина Египта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, безработная псковичка 1988 года рождения в марте года незаконно зарегистрировала гражданина Арабской Республики Египет без фактического его пребывания по месту регистрации в Пскове. Возбуждено уголовное дело.

А жительница поселка Кунья 1988 года рождения зарегистрировала в одной из деревень Куньинского района двух граждан России без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.