Происшествия

Контрабанду табачной продукции стоимостью полмиллиона рублей пресекли в Псковской области

Сотрудники таможенного поста ЖДПП «Посинь» и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Себежском районе в вагоне с пшеницей обнаружили 8 700 пачек белорусских сигарет различных марок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

При совместном осмотре состава, следующего в Латвию, сотрудники контролирующих служб в вагоне с пшеницей обнаружили 19 прямоугольных брикетов, перетянутых пленкой. В результате таможенного досмотра выявлено незаконное перемещение сигарет. Все пачки с акцизными марками Республики Беларусь.

Предварительная стоимость табачных изделий превышает 500 тысяч рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).