Происшествия

Жителя деревни Родина продолжают разыскивать в Псковском районе

Дмитрия Золина 1947 года рождения продолжают разыскивать в Псковском районе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району, с 29 августа 2022 года мужчина отсутствует по месту жительства в деревне Родина Псковского района.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

13 сентября в лесу за деревней Крипецкое Псковского района нашлась автомашина пропавшего.

Приметы: худощавое телосложение, рост около 170 см, глаза серо-голубые, одет предположительно в джинсовую куртку и синие спортивные штаны.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Золина, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19. Контактные телефоны: 676-851, 676-872.