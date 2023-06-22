Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за кражу 39 тканевых масок

Псковичка предстанет перед судом за кражу 39 тканевых масок для лица из магазина косметики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В мае псковичка зашла в магазин косметики и решила украсть тканевые маски для лица, чтобы в дальнейшем перепродать. Она сложила их себе под длинную юбку в капроновые колготки. Затем злоумышленница взяла со стеллажа еще одну маску и направилась на кассу, чтобы купить ее, и у сотрудников не возникло подозрений, что девушка совершила хищение. Оплатив одну маску, псковичка вышла из магазина и направилась к одному из рынков города, где продала похищенные маски, выручив за них 1 000 рублей.

Всего женщина похитила 39 тканевых масок на общую сумму 5042 рубля. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция 158 УК РФ (кража) предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.