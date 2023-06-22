Происшествия

Сотрудник ГИБДД в Подмосковье сбил велосипедиста и ударил его ножом

Вольнонаёмный сотрудник ГИБДД в Подмосковье сбил велосипедиста, но вместо помощи решил добить его ножом из-за ссоры с женой.

По предварительной информации, 41-летний москвич выехал на своей личной машине на встречную полосу 15 июня и врезался в велосипедиста. Остановился, вышел из автомобиля, подошёл к пострадавшему и ударил ножом. Скорую ему вызвали уже другие автомобилисты, сообщается в Telegram-канале Mash.

Виновника очевидцы запомнили и сообщили в органы — 21 июня его задержали. Им оказался вольнонаёмный сотрудник ГИБДД из Подмосковья. Позже он заявил, что всему виной была ссора с женой, плохое настроение и разбитое лобовое стекло.

В тот день мужчина выехал с дачи после склоки с женой из-за огурцов, отвлёкся на магнитолу и не заметил велосипедиста. Сбил на повороте, велосипедист влетел в лобовое и разбил его. Полицейский, по его словам, бросился на помощь, но сбитый велосипедист сам вскочил на ноги и обматерил его. В результате обвиняемый ударил ножом в живот 43-летнего пострадавшего.

21 июня полицейского задержали по показаниям очевидцев. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.