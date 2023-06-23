Происшествия

Страдающую потерей памяти женщину продолжают искать в Псковском районе

Пропавшую без вести Луизу Петрову 1941 года рождения разыскивают в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделении МВД России.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

17 июня 2018 года женщина ушла из дачного дома №253 в садоводческом товариществе «Радуга». Дальнейшее ее местонахождение неизвестно.

Приметы Луизы Петровой: на вид 75 лет, худощавое телосложение, рост около 160 сантиметров, зеленые глаза, бледное овальное лицо, прямые короткие седые волосы, опущенные плечи, дугообразные брови, размер обуви - 36-37. Особые приметы: говорит медленно, на верхней челюсти стоят коронки (посередине), ходит медленно. Страдает потерей памяти.

Пожилая женщина была одета в светло-серую шапку, серые брюки в белую тонкую полоску, черную кофту на пуговицах, бежево-красную кофту, черные тапочки с кожзаменителем, серые носки. При себе у нее была расческа.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Луизы Петровой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02 или по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.