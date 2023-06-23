Происшествия

Волонтеры разобрали завалы в сгоревшем великолукском зооприюте

Завалы на территории приюта для бездомных животных «Веретье. Ласковый лай» разобрали после пожара. Помощь в этой работе приюту оказали активисты партии «Единая Россия», спортсмены и тренеры клуба «Отечество – Псковская область», студенты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (волонтерский отряд «На старте»), а также волонтеры города.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Большое человеческое спасибо каждому, кто откликнулся на наш призыв и сегодня помог разобрать завалы на территории приюта для бездомных животных "Веретье. Ласковый лай". На прошедших выходных здесь произошел пожар», - отметил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Волонтеры и активисты вывезли «КамАЗ» (его предоставил завод «ЗЭТО») крупного мусора. Оставшуюся часть ребята разберут и вывезут на следующей неделе.

«Многие сегодня пожертвовали личным временем и помогли приюту. Ребята из сельскохозяйственной академии присоединились к работе сразу после экзамена. Отдельно хочу отметить вклад в это важное дело двух хрупких девушек – студентки ВГСХА Алины Урядниковой и студентки ВЛГАФК Ольги Климовой. Умницы! Еще раз всем спасибо! Приют "Веретье. Ласковый лай" мы поддержим и по линии нашего благотворительного фонда "Земляки", поможем с покупкой корма для собак», - добавил Александр Козловский.

Смотрите также Пять собак и мужчина погибли при пожаре в великолукской деревне Веретье-2

Напомним, пожар в деревне Веретье-2 Великолукского района произошел 17 июня. В огне погибли работник приюта для животных «Веретье. Ласковый май», а также пять собак.