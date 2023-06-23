Происшествия

Хлев и баня сгорели в Кунье из-за неосторожного обращения с огнем

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в Кунье в ночь на 26 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 2:30 пожарным поступило сообщение о возгорании на улице Пионерской. Там сгорели нежилой дом, баня и хлев. Предварительной причиной происшествия назвали неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

А в 19.25 в СНТ- №3 Опочецкого района в хозяйственной постройке огонь повредил потолочное перекрытие из-за короткого замыкания электропроводки внутри хозяйственной постройки. Пожарным удалось спасти баню.

В 1.31 в поселке Идрица на улице Ленина сгорели четыре хозяйственные постройки. Причина – аварийный режим работы электропроводки внутри хозяйственной постройки. Сотрудники МЧС спасли от огня многоквартирный жилой дом и четыре хозяйственные постройки.

Кроме того, в 2.00 в Пскове на улице Максима Горького огонь повредил пластиковый мусорный контейнер. Причина - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.