Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность экс-следователя в Пскове

Управление ФСБ России по Псковской области в результате реализации комплекса совместных с СУ СК России по Псковской области оперативно-розыскных и следственных мероприятий пресекло противоправную деятельность бывшего следователя по особо важным делам одного из следственных подразделений города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант незаконно, с целью личного обогащения, забрал себе ювелирные изделия, ранее изъятые в ходе обыска в рамках расследования одного из уголовных дел. При этом все документы, в которых было зафиксировано изъятие драгоценностей, уничтожил.

Кроме того, в ходе расследования другого уголовного дела, он злоупотребил доверием и присвоил себе 20 тысяч рублей, которые мать обвиняемого через него передала потерпевшей в счёт возмещения ущерба.

Также доказано, что экс-следователь, распивая в вечернее время спиртные напитки в своём рабочем кабинете, показал двум знакомым имеющиеся у него оружие и боеприпасы, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу. Позже он похитил пистолет и пятьдесят патронов к нему и передал одному из присутствовавших, получив награду в тридцать тысяч рублей.

Приговором Псковского городского суда мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество путём злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), пунктом «в» части 3 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконная передача огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Бывший следователь приговорён к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.