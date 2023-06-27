Происшествия

Нетрезвая клиентка Wildberries устроила дебош и покусала полицейского

33-летнюю женщину осудили в Обнинске Калужской области за пьяный дебош и применение насилия к полицейскому.

По данным областной прокуратуры, в апреле этого года нетрезвая женщина зашла в пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Там она вела себя агрессивно в отношении работников, устроила скандал и кричала матом, пишет kaluga-poisk.ru.

На место происшествия прибыл полицейский и потребовал прекратить дебош, но женщина начала толкать его, а затем укусила полицейского за предплечье.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 50 тысяч рублей.