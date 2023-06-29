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Спокойно смотрел, как она умирала: как «привычные» побои в псковской семье кончились мучительной гибелью

29.06.2023 12:54|ПсковКомментариев: 1

Июльской ночью 2022-го в квартиру жителя Завеличья нагрянули полицейские. Картина, которая предстала перед ними, ужаснула: разбросанные вещи, сломанная мебель, всюду осколки, багровые пятна на полу и стенах… Настоящий хаос! Зрелище в спальне оказалось ещё более шокирующим – на кровати в пропитавшейся кровью простыне хрипела и задыхалась молодая женщина. Рядом с ней находился супруг. Он вполне хорошо себя чувствовал и совсем не переживал. Более того, у полиции он потребовал немедленно уйти, так как они тут «просто спят». Делать этого правоохранители, конечно, не стали. Напротив, бросили все силы на то, чтобы узнать, что за бойня произошла здесь.

При помощи коллег, знакомых и соседей семьи, а также следователей «МК в Пскове» сумел восстановить полную картину случившегося. Подробности здесь>>>

Теги: #происшествие #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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