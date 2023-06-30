Происшествия

Порхович получил штраф за экстремистские материалы в Сети

Жителя Порхова привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия экстремизму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

По результатам проверки установили, что горожанин на своей личной странице в социальной сети разместил информационный материал, который решением суда от 21 июня 2013 года был признан экстремистским и внесен в соответствующий федеральный список.

Указанные действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП РФ, а именно массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов. Ввиду этого прокуратура района возбудила административное дело и направила на рассмотрение в Порховский районный суд.

По результатам рассмотрения дела мужчине назначили штраф.