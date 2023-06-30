Происшествия

Печерянину грозит тюрьма за шопинг с чужой банковской картой

Жителя Печорского района могут привлечь к уголовной ответственности за кражу денег с чужого банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что 19 мая мужчина обнаружил в парке банковскую карту, поддерживающую технологию бесконтактных платежей. В тот же день мужчина похитил с банковского счета потерпевшей 3 700 рублей, оплачивая найденной картой товары в магазинах.

Уголовное дело направили в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ (Кража) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.