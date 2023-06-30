Происшествия

Жители Псковской области отдали мошенникам еще более миллиона рублей

Незнакомцы путем обмана завладели деньгами нескольких жителей Пскова и Великих Лук на общую сумму более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям области звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под предлогами якобы предотвращения незаконных попыток оформления кредита, а также предоставления возможности заработка в Сети мошенники ввели собеседников в заблуждение и похитили их деньги. А некоторые псковичи поддались на уловки злоумышленников при осуществлении операции купли-продажи товара на интернет-сайте.

После общения с «доброжелателями» доверчивые жители области лишились в общей сложности свыше миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.