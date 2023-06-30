Происшествия

Пьяная гдовичка избила знакомую ножкой от стула

Жительницу Гдовского района осудили за умышленное причинение телесных повреждений, повлекших легкий вред здоровью потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

В суде установили, что пьяная женщина в ходе ссоры со знакомой схватила деревянную ножку от стула и нанесла той не менее пяти ударов по голове и туловищу.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно.

Приговор суда вступил в законную силу.